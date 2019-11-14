Метрологи, испытатели, стандартизаторы — в сотне лучших. Награждение победителей республиканского конкурса

Сегодня на «Казанской ярмарке» прошли церемонии награждения в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2019 года. В этом году в конкурсе участвовали 453 наименования товаров и услуг от 160 предприятий, из которых 135 стали лауреатами. На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было представлено 160 наименований продукции и услуг, из них 53 стали лауреатами. Три предприятия республики удостоены высших наград конкурса программы «100 лучших товаров России» — призов «Вкус качества», «Инновация», «За успехи в импортозамещении» — 2019. Пять видов продукции вошли в состав «Золотой сотни» программы «100 лучших товаров России» 2019 года.