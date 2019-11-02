Я б в контрактники пошел! Как в Казани агитировали за военную службу

16:00, 02.11.2019 25 2
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор!». В ней приняли участие спортсмены ЦСКА, представители движения «Юнармия» и военнослужащие казанского гарнизона. На площадке у Центра семьи «Казан» гости могли увидеть современные образцы вооружения и военной техники, экипировки военнослужащих, показательные выступления и присоединиться к мастер-классам от спортсменов. Кроме того, здесь были развернуты мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту, информационный пункт Сухопутных войск и агитационно-справочный пункт Казанского высшего танкового училища.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 ноя
    а кто тут Шамсутдинов?
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  • Анонимно 02 ноя
    В войнушку еще не наигрались ? Ничего материального создать не хочется ?
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