Я б в контрактники пошел! Как в Казани агитировали за военную службу

Сегодня в Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор!». В ней приняли участие спортсмены ЦСКА, представители движения «Юнармия» и военнослужащие казанского гарнизона. На площадке у Центра семьи «Казан» гости могли увидеть современные образцы вооружения и военной техники, экипировки военнослужащих, показательные выступления и присоединиться к мастер-классам от спортсменов. Кроме того, здесь были развернуты мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту, информационный пункт Сухопутных войск и агитационно-справочный пункт Казанского высшего танкового училища.