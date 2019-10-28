Административное давление, льготные кредиты и пенсионные перспективы: о чем говорят фермеры Татарстана

13:02, 28.10.2019 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани проходит расширенное заседание Совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана.

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