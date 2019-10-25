«Композиты без границ»: в КНИТУ-КАИ появилась лаборатория «Росатома»

Сегодня в КНИТУ-КАИ состоялось открытие научно-учебной лаборатории «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» на базе университета. Лаборатория является совместным проектом Казанского национального исследовательского университета им. А.Н. Туполева и компании UMATEX («Росатом»). В новой лаборатории разместились 3D-класс моделирования, зал изготовления оснастки для формования прототипа легкового автомобиля из композитных материалов, лаборатория формования и лаборатория готовых изделий, где осуществляется отверждение готового изделия в термошкафу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Поздравляю каистов.
Успехов.