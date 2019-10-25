«Композиты без границ»: в КНИТУ-КАИ появилась лаборатория «Росатома»

19:00, 25.10.2019 34
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в КНИТУ-КАИ состоялось открытие научно-учебной лаборатории «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» на базе университета. Лаборатория является совместным проектом Казанского национального исследовательского университета им. А.Н. Туполева и компании UMATEX («Росатом»). В новой лаборатории разместились 3D-класс моделирования, зал изготовления оснастки для формования прототипа легкового автомобиля из композитных материалов, лаборатория формования и лаборатория готовых изделий, где осуществляется отверждение готового изделия в термошкафу.

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комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 07:23
    Полимерные композиты это уже давно настоящее самолётостроения.
    Поздравляю каистов.
    Успехов.
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