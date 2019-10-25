«Лидеры России» позавтракали с президентом

20:30, 25.10.2019 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Иннополисе прошла четвертая встреча в рамках проекта «Завтрак с наставником», запущенного в этом году. Чтобы пообщаться с президентом Татарстана в Иннополис приехали 29 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Также в мероприятии приняли участие республиканские чиновники: в частности, среди гостей можно было увидеть главу Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева и заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.

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