«Лидеры России» позавтракали с президентом

Сегодня в Иннополисе прошла четвертая встреча в рамках проекта «Завтрак с наставником», запущенного в этом году. Чтобы пообщаться с президентом Татарстана в Иннополис приехали 29 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Также в мероприятии приняли участие республиканские чиновники: в частности, среди гостей можно было увидеть главу Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева и заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.