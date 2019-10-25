Молодежная архитектура в Иннополисе: как 30 финалистов «оживляли» промзоны

В течение четырех месяцев больше 700 молодых архитекторов, планировщиков и урбанистов из 14 регионов России - участников Второй Российской молодежной архитектурной биеннале - разрабатывали и защищали авторские проекты ревитализации промышленных объектов Казани. Перед ними стояла задача преобразовать заброшенные производственные территории в современные многофункциональные городские пространства. В финал вышли 30 проектов. Четверо победителей конкурса определятся вечером 26 октября, а сегодня в технопарке Иннополиса прошла пленарная сессия биеннале, среди участников дискуссии — глава Минстроя России Владимир Якушев и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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