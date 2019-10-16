Секундомер и «шашечки»: как в Казани выбирали лучшего таксиста

Сегодня в Казани прошел региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2019». Его участников проверили на знания Правил дорожного движения, истории Татарстана, законодательства о такси, основ устройства автомобиля и оказания первой помощи. В практическое части участники в скоростном маневрировании и плавности вождения. Победитель регионального этапа отправится на всероссийский финал в Сочи.
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