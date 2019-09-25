В Лиге чемпионов: как «Синтез» дома обыграл итальянскую «Брешию»

20:31, 25.09.2019 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В ответном матче третьего этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» одержал уверенную победу над итальянским клубом «Брешиа» — 10:7. Благодаря победе казанский «Синтез» завоевал возможность сыграть в основной части Лиги чемпионов.

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