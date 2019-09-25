Этнический авангард башкирского художника: в Казани показали «Искусство войлока»

20:13, 25.09.2019 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ открылась выставка «Истоки. Искусство войлока» заслуженного художника Республики Башкортостан Талгата Масалимова.

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