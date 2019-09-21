Неслабое «Бабье лето»: как выбирали самую выносливую девушку Казани

16:30, 21.09.2019 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском Парке Победы прошли соревнования по силовым видам спорта «Бабье лето 2019» – финал турнира по силовым видам спорта среди женщин. В программу состязаний были включены логлифт, перетягивание каната, Pull/Push, мас-реслинг, рывок гири. Самую сильную, и выносливую девушку Казани вместе с другими зрителями выбирал фотокорреспондент «Реального времени».

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