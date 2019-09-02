Татарстанский нефтегазохимический форум — 2019: лучшие экспонаты, проекты и технические решения

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Принявший участие в открытии форума президент РТ Рустам Минниханов вручил премии за лучшие экспонаты, проекты и технические решения, представленные на выставках «Нефть, газ. Нефтехимия», «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография», «Интерпластика Казань 2019». В рамках форума был подписан ряд соглашений.
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