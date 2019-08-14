В тройке ключевых проблем: эксперты клуба «Волга» обсудили связь здравоохранения и политики

20:47, 14.08.2019 15
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошло третье заседание экспертного клуба «Волга». На этот раз федеральные эксперты обсуждали, как система здравоохранения формирует мнение о социально-политической ситуации в регионе и стране.

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