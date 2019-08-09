600 млн долларов товарооборота и есть потенциал для роста: как китайские компании с Татарстаном знакомились

16:20, 09.08.2019 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Генконсульстве КНР в Казани подвели итоги бизнес-миссии 25 крупнейших компаний Китая в Татарстане. В течение трех дней делегация посетила Иннополис, IT-парк, индустриальные парки и особые зоны, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске.

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