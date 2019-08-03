«Восток-Запад: Отечественные войны России». День первый: Смоленское сражение

В Казани 3 и 4 августа на базе Национального музея Татарстана в четвертый раз проходит Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России» с джигитовкой, реконструкцией обороны деревни под Смоленском и квест-игрой. Программа фестиваля 3 августа посвящена Отечественной войне 1812 года и носит название «Недаром помнит вся Россия...». Сегодня реконструкторы воссоздали Смоленское сражение.