«Восток-Запад: Отечественные войны России». День первый: Смоленское сражение

В Казани 3 и 4 августа на базе Национального музея Татарстана в четвертый раз проходит Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России» с джигитовкой, реконструкцией обороны деревни под Смоленском и квест-игрой. Программа фестиваля 3 августа посвящена Отечественной войне 1812 года и носит название «Недаром помнит вся Россия...». Сегодня реконструкторы воссоздали Смоленское сражение.
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