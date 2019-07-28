В поисках мечты: на Черном озере представили спектакль «БукаЖка»

20:46, 28.07.2019 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» прошла премьера спектакля «БукаЖка» творческой лаборатории «Угол». Спектакль, поставленный режиссером Лилией Энгельман, повествует о скоротечности жизни, о том, как важно успеть сделать задуманное и осуществить свою мечту.

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