Щепки, лужи и бурьян: «Чаша» осталась без газона

«Наследием» Чемпионата мира по футболу 2018 года казанцам досталась неблагоустроенная территория Центра семьи «Казан». Чтобы посетители фанфеста не вытаптывали траву, в прошлом году ее сняли, заменив специальной огнеупорной щепкой. Однако и в этом году «Чаша» осталась без привычного газона: часть опилок вывезли, а траву не засеяли — в итоге глазу казанцев и гостей столицы открывается неприглядная картина — островки проплешин голой земли, местами заросшей бурьяном, и огромные лужи после дождей.
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