Международный день бокса в Казани

18:00, 20.07.2019 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия прошел спортивный флешмоб в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу: 22 июля, в Международный день бокса, на Красной площади в Москве пройдет самая масштабная в истории бокса открытая тренировка с участием более 5000 человек. Ожидается, что в проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира. В Казани к акции присоединилось более 2000 любителей спорта и здорового образа жизни.

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