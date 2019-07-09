Без промедления. Как «ЭРА-ГЛОНАСС», «Ансаты» и реанимобили помогают спасать людей

Сегодня в РКБ подробно рассказали о работе санавиации республики. Медицинские вертолеты в Татарстане совершают по три-четыре вылета в день и позволяют сократить время, которое врачи проводят в пути, в два-три раза. В пресс-туре в отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи РКБ побывали корреспонденты «Реального времени».

