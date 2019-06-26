Новый старый цвет и переименование: как идет реставрация дома Чекмарева-Каменева

13:31, 26.06.2019 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сдачу очередного восстановленного объекта культурного наследия — дома Чекмарева-Каменева анонсировала группа компаний Алексея Семина, занимающаяся реставрацией исторических зданий в центре Казани. Обновленное здание общежития первой казанской гимназии планируется сдать в эксплуатацию осенью.

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