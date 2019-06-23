Сабантуй-2019 на Казанском ипподроме

17:50, 23.06.2019 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в рамках празднования Сабантуя-2019 на Казанском ипподроме прошли скачки, в том числе с участием чистокровных лошадей ахалтекинской породы. Всего на ипподроме в день Сабантуя состоялись 13 заездов, участниками которых стали ахалтекинцы, арабские скакуны, пони.

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