Казанский, летний, книжный. Традиционный фестиваль для интеллектуалов на «Черном озере»

20:00, 16.06.2019 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

15-16 июня в казанском парке «Черное озеро» прошел одиннадцатый по счету книжный фестиваль «Смены», организуемый Центром современной культуры «Смена». В общей сложности 80 издательств представили свои бестселлеры и новинки. Книжное изобилие оценил фотокорреспондент «Реального времени».

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комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 11:44
    Замечательные фото! Дамы с собачками просто прекрасны! ))
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    Анонимно 12:40
    ну и мужик с собакой, ага...
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