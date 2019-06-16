Казанский, летний, книжный. Традиционный фестиваль для интеллектуалов на «Черном озере»

15-16 июня в казанском парке «Черное озеро» прошел одиннадцатый по счету книжный фестиваль «Смены», организуемый Центром современной культуры «Смена». В общей сложности 80 издательств представили свои бестселлеры и новинки. Книжное изобилие оценил фотокорреспондент «Реального времени».
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