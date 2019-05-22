«По газам!» К дню рождения главного ретроавтомобилиста Татарстана

17:30, 22.05.2019 51
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Сегодня отмечает день рождения председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Фарид Хайруллович — крупный государственный и политический деятель. Он налаживал законотворческую работу парламента Татарстана, участвовал в разработке и принятии Договора между республикой и федеральным центром, работал зампредседателя Совета министров ТАССР, председателем Верховного Совета РТ, премьер-министром, с 1998 года возглавляет Госсовет РТ. Известен Фарид Мухаметшин и еще в одной ипостаси — как президент созданного по его инициативе клуба автолюбителей «ГАЗ-21 «Волга». Ко дню рождения Фарида Хайрулловича мы подготовили подборку фотографий, запечатлевших раритетную технику.

Фото Романа Хасаева, Максима Платонова, Олега Тихонова, Рината Назметдинова

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