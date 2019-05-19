Фигурным курсом по Черному озеру: большое плавание маленьких кораблей

Сегодня в акватории парка «Черное озеро» прошло открытое первенство Татарстана по судомодельному спорту среди школьников. В номинации «Радиоуправляемые модели кораблей и судов» модели, управляемые по радио, должны пройти фигурным курсом. В номинации «Гоночные радиоуправляемые модели класса «ЭКО эксперт» победителя определяли по итогам одновременной гонки нескольких моделей по треугольной дистанции. И в номинации «Скоростные радиоуправляемые модели фигурного курса» было запланировано прохождение специальной дистанции за минимальное время.
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