Фигурным курсом по Черному озеру: большое плавание маленьких кораблей

Сегодня в акватории парка «Черное озеро» прошло открытое первенство Татарстана по судомодельному спорту среди школьников. В номинации «Радиоуправляемые модели кораблей и судов» модели, управляемые по радио, должны пройти фигурным курсом. В номинации «Гоночные радиоуправляемые модели класса «ЭКО эксперт» победителя определяли по итогам одновременной гонки нескольких моделей по треугольной дистанции. И в номинации «Скоростные радиоуправляемые модели фигурного курса» было запланировано прохождение специальной дистанции за минимальное время.

