«Презентация таланта»: как в Казани выбирали самую юную красавицу республики

Финал XVIII республиканского конкурса красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2019» состоялся в Татарской государственной филармонии. На сцену вышли 29 юных моделей от 5 до 12 лет. Девочки соревновались в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Общий танец».
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