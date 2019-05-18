«Ликует буйный Рим»: гладиаторы, куртизанки и танцующий хор

Продолжается программа XXXII Международного фестиваля классического балета им.Рудольфа Нуриева. Сегодня на сцене театра оперы и балета – «Спартак» в постановке Георгия Ковтуна. Сценическая фантазия в двух действиях по мотивам античных мифов и хроник Древнего Рима на музыку Арама Хачатуряна, на сегодня это один из самых зрелищных и масштабных спектаклей татарского театра.