«Ликует буйный Рим»: гладиаторы, куртизанки и танцующий хор

Продолжается программа XXXII Международного фестиваля классического балета им.Рудольфа Нуриева. Сегодня на сцене театра оперы и балета – «Спартак» в постановке Георгия Ковтуна. Сценическая фантазия в двух действиях по мотивам античных мифов и хроник Древнего Рима на музыку Арама Хачатуряна, на сегодня это один из самых зрелищных и масштабных спектаклей татарского театра.
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