Таланты без границ: в Казани наградили победителей инклюзивного проекта

Сегодня в детском центре «Экият» прошла церемония награждения победителей II Республиканского молодежного «Фестиваля безграничных талантов» — это инклюзивный проект для молодежи от 14 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья, проживающей в Татарстане. Победителями фестиваля стали 63 человека по 11 номинациям: «Литературное творчество», «Уверенные в будущем. Профессионалы», «Беспокойные сердца», «IT-интеллектуалы», «В ритме танца», «Вдохновленные искусством», «Наша любовь – сцена», «Музыка нас связала», «Красота в деталях», «Спорт без границ».