«Белый ворон» в роли лесного духа: «национальный» день на Нуриевском фестивале

20:17, 16.05.2019 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Нуриевском фестивале зрителям представили 3-актный балет «Шурале» на музыку Фарида Яруллина по мотивам одноименной поэмы Габдуллы Тукая. В заглавной роли выступил любимец казанской публики Олег Ивенко.

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