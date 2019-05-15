«Вода России» будет чистой: как убирали мусор в прибрежной зоне Волги

13:27, 15.05.2019 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Татарстан присоединился к масштабному экологическому марафону в рамках традиционных «Дней чистой Волги». Сегодня на территории Адмиралтейской слободы в прибрежной зоне  Волги прошла экологическая акция «Вода России». Территорию прибрежной полосы реки очистили от мусора, кроме того, казанские экологи произвели отбор проб воды. Дно реки от мусора очищали дайверы.

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