«Вода России» будет чистой: как убирали мусор в прибрежной зоне Волги

Татарстан присоединился к масштабному экологическому марафону в рамках традиционных «Дней чистой Волги». Сегодня на территории Адмиралтейской слободы в прибрежной зоне Волги прошла экологическая акция «Вода России». Территорию прибрежной полосы реки очистили от мусора, кроме того, казанские экологи произвели отбор проб воды. Дно реки от мусора очищали дайверы.
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