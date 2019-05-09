«Бессмертный полк — 2019»: наша общая память о войне

Сегодня в Казани вновь прошла всероссийская акция «Бессмертный полк». Люди прошли маршем по центру Казани, неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Колонна со Знаменем Победы впереди начала движение от театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Далее «Бессмертный полк» прошел по традиционному маршруту: площадь Свободы — ул. Карла Маркса — ул. Лобачевского — ул. Кремлевская — площадь Первого мая — площадь Тысячелетия. По предварительной информации, в этом году к движению «Бессмертный полк» присоединились 170 тысяч казанцев и гостей столицы.
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Вечная память Героям.