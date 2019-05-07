Приняли бы вас в комсомол? К 100-летию Татарской организации Всесоюзного союза молодежи

18:30, 07.05.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка «Про100 комсомол: время, события, люди», приуроченная к столетию образования Татарской организации Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В экспозиции представлены редкие архивные документы, газеты и агитационные плакаты, нагрудные знаки отличия и почетные грамоты, комсомольские билеты и удостоверения, спецовки и рабочий инвентарь стройотрядовцев.

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