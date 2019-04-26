День родного языка в «Казань Экспо»: новый концертный зал имени Ильгама Шакирова и премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года

Сегодня в выставочном комплексе «Казань Экспо» открылся новый концертный зал имени Ильгама Шакирова, где президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года. Заслуженные награды получили три автора и один творческий коллектив.
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