День родного языка в «Казань Экспо»: новый концертный зал имени Ильгама Шакирова и премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года

19:00, 26.04.2019 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном комплексе «Казань Экспо» открылся новый концертный зал имени Ильгама Шакирова, где президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года. Заслуженные награды получили три автора и один творческий коллектив.

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