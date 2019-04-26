Браво авторам и актерам! В Казани наградили победителей фестиваля «Театр — All Inclusive»

Сегодня в театре Тинчурина в Казани прошел гала-фестиваль и церемония награждения победителей Республиканского фестиваля детских театральных студий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр — All Inclusive». Фестиваль, в котором приняли участие шесть театральных студий республики, объединил в командной творческой деятельности детей с особенностями в развитии, позволил раскрыть их таланты.