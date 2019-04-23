WHERETOEAT в Татарстане: тайное голосование за лучшие рестораны

Сегодня в Казани презентовали Национальную ресторанную премию WHERETOEAT Татарстан 2019, которая впервые пройдет нынешней осенью в Казани. WHERETOEAT — это ежегодный рейтинг лучших ресторанов. Итоговый список формируется по результатам тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы и профильных PR-специалистов.



Премия WHERETOEAT появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2016 году она пришла в Москву, а минувшей осенью — на Юг России (церемония состоялась в отеле «Pullman Сочи Центр»). В нынешнем году география проекта расширится еще больше: наряду с заведениями Татарстана эксперты будут оценивать и рестораны Уральского федерального округа.