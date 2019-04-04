В «Мелодии» потеплело, но не до конца: что сказал застройщик дольщикам

Сегодня в ЖК «Мелодия», который возводится в Казани на улице Габишева, прошла очередная встреча застройщика с дольщиками и представителями казанского исполкома. Директор ООО «Пик+» отчитался о пуске тепла и пообещал, что все строительные работы на объекте будут закончены к 25 мая. Но не обошлось и без проблем. На собрании побывали корреспонденты «Реального времени».
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