В «Мелодии» потеплело, но не до конца: что сказал застройщик дольщикам

18:00, 04.04.2019 23
1/23
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в ЖК «Мелодия», который возводится в Казани на улице Габишева, прошла очередная встреча застройщика с дольщиками и представителями казанского исполкома. Директор ООО «Пик+» отчитался о пуске тепла и пообещал, что все строительные работы на объекте будут закончены к 25 мая. Но не обошлось и без проблем. На собрании побывали корреспонденты «Реального времени».

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи