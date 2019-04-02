Поговорить о культуре: в Казани прошло заседание Союза музеев России

14:47, 02.04.2019 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в конференц-зале представительского корпуса Аппарата президента Татарстана прошло выездное заседание Совета представителей при президенте Союза музеев России. Одним из важных вопросов нынешней встречи стала безопасность музейного пространства и выработка концепции проекта нового закона о культуре.

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