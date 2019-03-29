«Минута до пробуждения»: пейзажи и скульптуры Егора Плотникова в Галерее современного искусства

20:30, 29.03.2019 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани заработала выставка Егора Плотникова «Минута до пробуждения». Первая персональная выставка Плотникова в Казани представляет собой сочетание пейзажных видов и скульптур из папье-маше.

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