Игрушки, фильмы и психолог: в казанской детской больнице им. Ратнера открылась многофункциональная комната

Сегодня в Казани в детской городской больнице №8 им. Ратнера открылась многофункциональная комната. Ее обустройство стало возможным благодаря пожертвованиям казанцев. Так, в детской комнате будут созданы все условия для приятного времяпрепровождения маленьких пациентов больницы. Здесь они смогут смотреть фильмы, играть, здесь же будут проходить уроки с психологом.