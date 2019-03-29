Игрушки, фильмы и психолог: в казанской детской больнице им. Ратнера открылась многофункциональная комната

14:40, 29.03.2019 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани в детской городской больнице №8 им. Ратнера открылась многофункциональная комната. Ее обустройство стало возможным благодаря пожертвованиям казанцев. Так, в детской комнате будут созданы все условия для приятного времяпрепровождения маленьких пациентов больницы. Здесь они смогут смотреть фильмы, играть, здесь же будут проходить уроки с психологом.

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