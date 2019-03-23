45 лет «Синтезу»: сражение «сборных всех звезд», почетные грамоты и мажорное завершение регулярки

Сегодня в плавательном бассейне «Оргсинтез» торжественно отметили 45-летие ватерпольного клуба «Синтез». Праздник собрал в Казани самых титулованных воспитанников казанской школы водного поло. Самые заслуженные ватерполисты получили памятные подарки и ведомственные награды. В этот же день «Синтез» на мажорной ноте завершил выступление в регулярном чемпионате России по водному поло (суперлига). В заключительном матче 14-го тура казанцы одержали уверенную победу над астраханским «Динамо СШОР», 16-7.
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