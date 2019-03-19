«Вызовы для застройщиков и для банков»: в Казани обсудили внедрение эскроу-счетов в долевом строительстве

В столице Татарстана прошел круглый стол «Кардинальные изменения на рынке строящегося жилья: вызовы для застройщиков и для банков». Мероприятие было организовано Общественной палатой РТ. Участники круглого стола обсуждали актуальнейшую для Татарстана проблему – долевое строительство в контексте внедрения эскроу-счетов.
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