«Вызовы для застройщиков и для банков»: в Казани обсудили внедрение эскроу-счетов в долевом строительстве

12:22, 19.03.2019 22 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В столице Татарстана прошел круглый стол «Кардинальные изменения на рынке строящегося жилья: вызовы для застройщиков и для банков». Мероприятие было организовано Общественной палатой РТ. Участники круглого стола обсуждали актуальнейшую для Татарстана проблему – долевое строительство в контексте внедрения эскроу-счетов.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Дольщики ЖК "Золотая середина" Четаева 3, ждут действий властей 5 лет. Нам нужен проект дома и его достройка. "Марафон надежды" каждый день напоминает вам о нас, несчастных людей.
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