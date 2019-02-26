«Сәлкеш года» и другие номинации: талантливым казанцам вручили премии «Сәмрух-2018»

20:44, 26.02.2019 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая прошла церемония награждения ежегодной республиканской премии в области поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Сәмрух-2018». В этом году церемония приурочена к 25-летию сообщества "Сәләт". Премию вручали в 8 номинациях: «Сәлкеш года», «Вожатый года», «Старший вожатый года», «Директор года», «Алан года», «Напарники года», «Клуб года», «Сәләт җырлый». На церемонии награждения побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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