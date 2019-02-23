«Дорога памяти» прошла через Казань

Сегодня Казань приняла участие в эстафете «Дорога памяти». В честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 2019 год по решению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина открылся масштабной эстафетой, стартовавшей 15 января во Владивостоке. Сотрудники Следственного комитета РФ соберут в специальную капсулу землю из десяти городов России, где наши отцы и деды ковали Победу на полях сражений и в тылу. Эстафета завершится в мае у стен Брестской крепости. После торжественного закрытия эстафеты капсулу передадут на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации.