«Вы — наша команда!»: как Рустам Минниханов настраивал хоккеистов «Ак Барса» на серию плей-офф

14:00, 16.02.2019 18
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на тренировочной базе клуба «Ак Барс» в Казани встретился с игроками и тренерским составом хоккейной команды. Как отметил Рустам Минниханов, подобные встречи стали уже традиционными накануне игр плей-офф. Президент поблагодарил игроков и тренерский состав команды за прошлый год и пожелал хоккеистам отыграть без травм. Игроки «Ак Барса» вручили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак «Ак Барса» и общее фото с подписями игроков.

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