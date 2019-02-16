«Вы — наша команда!»: как Рустам Минниханов настраивал хоккеистов «Ак Барса» на серию плей-офф

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на тренировочной базе клуба «Ак Барс» в Казани встретился с игроками и тренерским составом хоккейной команды. Как отметил Рустам Минниханов, подобные встречи стали уже традиционными накануне игр плей-офф. Президент поблагодарил игроков и тренерский состав команды за прошлый год и пожелал хоккеистам отыграть без травм. Игроки «Ак Барса» вручили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак «Ак Барса» и общее фото с подписями игроков.
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