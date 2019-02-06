Schule немецкого языка, диагноз для игрушки и «масляные» опыты: что предлагает выставка «Образование. Карьера»

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылась выставка «Образование. Карьера». В мероприятии принимают участие более 60 учебных заведений страны. Посетители ярмарки смогут пройти профессиональное тестирование, узнать о различных обучающих программах, профессиях, которые будут востребованы в будущем, возможностях обучения за рубежом, а также принять участие в мастер-классах.
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