1000 новых «квартир» для автомобилей в центре Казани: в центре города открылся уникальный паркинг

Сегодня на площади перед НКЦ «Казань» открылась уникальная четырехуровневая парковка. Новый паркинг, построенный ОАО «ТАИФ», рассчитан на 957 автомобилей. При этом на эксплуатируемой кровле 62 парковочных места отведены для стоянки машин для людей с ограниченными возможностями и 5 – для экскурсионных автобусов. Общая площадь парковки составляет 52 868 квадратных метров.

