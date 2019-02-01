Культурная революция: мастер-класс для Владимира Мединского от молодых профессионалов Казани

18:00, 01.02.2019 28
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани находится министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Днем он принял участие в заседании итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана, где побывали и корреспонденты «Реального времени».

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