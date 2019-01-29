Итоговая коллегия Минздрава РТ: Time Out, хирургия online и умная диагностика

18:00, 29.01.2019 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. С основным докладом об итогах деятельности системы здравоохранения Республики Татарстан в 2018 году и основных задачах на 2019 год выступил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

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