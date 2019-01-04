2018-й, фото на память: коллективный портрет года от «Реального времени»

07:00, 04.01.2019 94 1
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В минувшем году в объективы фотокамер корреспондентов «Реального времени» попало множество людей. Наиболее интересные кадры в фотоподборке нашей интернет-газеты.

Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Дмитрия Резнова, Рината Назметдинова, Тимура Рахматуллина, Сергея Афанасьева

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:18
    Что Вы вытворили с Фишман.
    Такая девушка округлая была, а тут как будто голодала три месяца?
    Работа у неё есть?
    Деньги на еду есть?
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