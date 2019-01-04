2018-й, фото на память: коллективный портрет года от «Реального времени»

В минувшем году в объективы фотокамер корреспондентов «Реального времени» попало множество людей. Наиболее интересные кадры в фотоподборке нашей интернет-газеты.
Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Дмитрия Резнова, Рината Назметдинова, Тимура Рахматуллина, Сергея Афанасьева
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Такая девушка округлая была, а тут как будто голодала три месяца?
Работа у неё есть?
Деньги на еду есть?