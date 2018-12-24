Предновогодняя встреча в ТПП: в приоритете — благоприятная деловая среда

21:00, 24.12.2018 11 2
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с предпринимателями – членами Торгово-промышленной палаты РТ. На встрече подвели итоги года, обозначили задачи на будущее. Рустам Минниханов поздравил участников встречи с наступающим Новым годом и вручил членам Торгово-промышленной палаты государственные награды РТ.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:03
    Да он уже 9 лет подряд призывает создать благоприятную среду! Только созают её только для избранных!
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  • Анонимно 10:47
    И кто они?
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