Предновогодняя встреча в ТПП: в приоритете — благоприятная деловая среда

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с предпринимателями – членами Торгово-промышленной палаты РТ. На встрече подвели итоги года, обозначили задачи на будущее. Рустам Минниханов поздравил участников встречи с наступающим Новым годом и вручил членам Торгово-промышленной палаты государственные награды РТ.
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