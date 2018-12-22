Новогодние огни: в «Салават Купере» открылся елочный городок

22:08, 22.12.2018 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

22 декабря в микрорайоне «Салават Купере» впервые открылся новогодний елочный городок. Мероприятие дало старт новогодним торжествам в Кировском и Московском районах. Развлекательная программа включила тематические фотозоны, детские площадки, зимние забавы и театрализованное шоу.

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