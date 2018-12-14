Старт дан: общественные эксперты обсуждают проблемы охраны культурного наследия

18:05, 14.12.2018 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня прошло первое заседание Общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия РТ. Его состав приказом комитета утвердили 30 ноября. На заседании побывали корреспонденты «Реального времени».

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